L’Adria Tour prend des dimensions politiques en Serbie. La Première ministre, Ana Brnabic, a apporté tout son soutien à Novak Djokovic, cible de nombreuses critiques et jugé responsable par certains.

La Première ministre serbe a défendu le numéro 1 mondial dans une télévision serbe et prend la responsabilité de cette crise : « J’apporte un soutien total à Novak Djokovic. Il a essayé de faire quelque chose de bien, non seulement pour nous en Serbie, mais aussi pour la région, de mettre la politique de côté, d’aider les jeunes joueurs, de collecter des fonds à des fins humanitaires… Et je le félicite. Que ce soit le bon moment ou pas, avec cette épidémie, vous ne pouvez pas savoir. Mais en tout cas, c’est plus facile pour les généraux de critiquer après la bataille quand quelqu’un a essayé de faire quelque chose de bon et de noble. S’ils pouvaient rejeter la faute sur moi personnellement, en tant que Première ministre et laisser Novak tranquille, c’est ce que je voudrais le plus au monde. C’est notre faute, nous avons assoupli les mesures, si nous ne l’avions pas fait, il n’y aurait pas de tournoi et nous laisserions un homme tranquille. Il a essayé de faire quelque chose de bien et de courageux, et le pire, c’est que vous des milliers de personnes qui vont critiquer en étant chez eux. Je m’excuserai auprès de ceux qui en ont besoin, mais laissez Novak tranquille. »