Au cours d’une passion­nante inter­view réalisée sur le stand de cordage Babolat à l’oc­ca­sion de l’ATP 250 de Marseille, nos confrères de Tennis Legend ont ques­tionné pendant une demi‐heure deux respon­sables de la marque lyonnaise.

Yoann Charton, respon­sable des parte­na­riats chez Babolat France, a notam­ment dévoilé le nombre de bobine que Babolat envoyait chez certains joueurs sous contrat, dont Rafael Nadal et Carlos Alcaraz.

« Félix Auger‐Aliassime est autour de 45 bobines par an. Les tops, ce sont Rafael Nadal et Carlos Alcaraz qui reçoivent à peu près 60 bobines par an. Globalement, cela fait entre 12 et 13 kilo­mètres de cordage qu’on envoie à Nadal et à Alcaraz. Et ils en ont vrai­ment besoin. L’objectif est que le joueur ne se pose pas de ques­tion et tant qu’il a besoin de cordage, on lui envoie. Et il y a l’en­traî­ne­ment aussi, plus tu t’en­traînes, plus tu consommes. Peut‐être qu’il faut comprendre que ce sont ceux qui s’en­traînent le plus. Après plus tu gagnes des matchs et des tour­nois, plus tu consommes aussi avec le chan­ge­ment de raquette tous les neuf jeux. »