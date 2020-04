Comme nous l’avons fait hier avec Matthieu Blesteau, il est très instructif de rester au contact des organisateurs de tournois qui depuis des années font vivre le « spectacle » tennis dans nos régions.

Didier Gérard en fait forcément partie puisqu’il organise l’Open d’Orléans (28 septembre au 4 octobre) qui est l’un des plus gros tournoi du circuit Challenger puisqu’il est inscrit dans la catégorie des ATP 125.

Au delà de l’aspect sportif, l’Open d’Orléans est aussi devenu un rendez-vous incontournable pour la région. Avec le changement de date de Roland-Garros, l’Open d’Orléans est donc placé lors de la deuxième semaine du tournoi du Grand Chelem sur terre battue, une « nouveauté » que Didier Girard prend avec fair-play : « Le pire aurait été la première semaine. Là, je pense même que c’est un vrai avantage car il y a aura comme d’habitude j’ai envie de dire des surprises dans les premiers tours et je pourrai alors utiliser mon téléphone (rires). Orléans est seulement à une heure de l’avenue Gordon-Bennett. »

En dehors de cette nouvelle programmation, Didier Girard reste attentif à la situation et saura aussi le moment venu proposer des « innovations » si cela est nécessaire : »J’étudie tous les scénarios et ils sont nombreux, et je pense que c’est logique d’avoir cette attitude. J’ai même proposé à la FFT en cas d’annulation de Roland-Garros si la trêve ATP devait se prolonger d’organiser un Open d’Orléans avec les joueurs français dans un format à définir. »