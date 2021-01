C’était donc hier à Quimper le grand retour de Lucas Pouille sur un court de ten­nis après l’in­ter­mède de l’UTS et une appa­ri­tion fur­tive éga­le­ment en Mars 2020 lors du chal­len­ger qui pré­cède Indian Wells.

Battu par le Slovaque Filip Horansky (184e ATP) en trois manches 6–4, 5–7, 6–4, le Nordiste n’a donc pas convain­cu d’au­tant que son adver­saire n’est pas consi­dé­ré comme un espoir du ten­nis mondial.

Dans les colonnes de l’Equipe, Thierry Ascione évo­qué l’i­dée du manque de rythme, et de quelques retours qui font la dif­fé­rence. Lucas posi­tive en expli­quant à Ouest‐France que que pour la pre­mière fois il n’a pas eu de dou­leurs : « Je ne m’attendais pas à un match par­fait. L’objectif, c’était de retrou­ver des auto­ma­tismes. Si je suis for­cé­ment déçu d’avoir per­du, je retiens que j’ai eu la bonne atti­tude sur le court, j’ai plu­tôt bien ser­vi, me suis amé­lio­ré en retour au fil du match et sur­tout j’ai pu jouer sans dou­leur. Je n’avais pas d’autres attentes. Maintenant, je vais essayer d’aller cher­cher une pre­mière vic­toire la semaine pro­chaine ici même à Quimper. »