En novembre 2021, Marion Bartoli s’en prenait déjà à Gérard Piqué, consi­déré comme le « fossoyeur » de la Coupe Davis. Deux ans plus tard, la lauréate de Wimbledon 2013 a gardé la même ligne de conduite et main­tient sa propo­si­tion pour redonner vie à cette compé­ti­tion mythique.

Elle a lâché un coup de gueule à ce sujet lors de son émis­sions « Bartoli Time » sur RMC.

📢 « On a massacré cette compé­ti­tion ! Il faut abso­lu­ment rechanger le format, remettre le format domicile/extérieur et simple­ment, changer la fréquence de cette compé­ti­tion. »



« Ce n’est pas le format qu’il fallait changer en termes de villes, avec le fait de jouer une fois à domi­cile, une fois à l’ex­té­rieur. C’est la période et la fréquence. Il fallait faire comme la Coupe du monde de rugby ou de foot : une compé­ti­tion une fois tous les deux, trois ou quatre ans. Une Coupe Davis ou une Billie Jean King Cup (ex‐Fed Cup) tous les trois ans, quali­fi­ca­tive pour les Jeux olym­piques, ça aurait parfai­te­ment fonc­tionné. Ça permet aux meilleurs joueurs de la jouer. Ce qu’a fait Gerard Piqué, qui a massacré cette compé­ti­tion, c’est tout regrouper en une semaine, mettre plein d’équipes dans une ville et ça va être super. Ils ont commencé à le faire en Espagne, puis dans trois ou quatre villes. Ils se sont dit : ‘Il y aura bien un pays hôte pour ces rencontres, donc il y aura un peu de monde’. Gerard Piqué s’est désen­gagé. Il est venu pour gagner de l’argent mais il n’a fait aucun argent. Il faut abso­lu­ment rechanger le format, remettre le format domicile/extérieur et simple­ment changer la fréquence de cette compétition. »