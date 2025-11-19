AccueilLe blog de la rédac'Concernant Corentin Moutet, ne nous trompons pas de débat, par pitié !
Concernant Corentin Moutet, ne nous trom­pons pas de débat, par pitié !

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

C’était presque prévi­sible mais après le lynchage, place à l’empathie.

Si dans un premier temps toute le monde s’est logi­que­ment offusqué de l’at­ti­tude de Coco avec son coup entre les jambes raté, ses défen­seurs ont vite pris le dessus en nous expli­quant que cela faisait partie du person­nage, que c’était sa façon de s’ex­primer etc etc.

Si ce raison­ne­ment tient la route quand il oeuvre pour son compte cela n’est pas abso­lu­ment pas le cas quand tu as une respon­sa­bi­lité vis à vis d’une équipe et que tu défends les couleurs de ton pays.

C’est évidem­ment la ques­tion centrale et c’est aussi pour cela qu’on ne doit pas le dédouaner ou l’excuser. 

Corentin a commis une vraie faute professionnelle. 

On ne va pas faire une analyse psycho­lo­gique du person­nage qui est atta­chant, doué, et opiniâtre, on insis­tera sur le fait qu’au final si Corentin a pu tenter ce coup, c’est qu’au préa­lable les condi­tions étaient là pour qu’il puisse avoir cette audace. 

Au temps de la grande Coupe Davis, cela n’au­rait sûre­ment pas été le cas, c’est certain car l’épreuve était respectée, réel­le­ment média­tisée. C’était un rendez vous annuel national, on jouait souvent devant son public qui n’avait pas besoin de quelques gris­gris pour appré­cier le moment. Là, au final, la tempête va durer 24 heures, on est très loin du drame vécu en 2002 par PHM contre le Russie en finale à Bercy…

Publié le mercredi 19 novembre 2025 à 11:50

Rinderknech : « Si on demande à tous les joueurs qui sont présents pour la compé­ti­tion s'ils sont dans une grande fraî­cheur, je pense qu'il n'y en a pas un qui va dire : « oui, je suis à 100 % »
Tous les programmes et résul­tats de la Coupe Davis en direct !

