Novak Djokovic et Jannik Sinner ne se quittent plus.

Quelques jours après s’être affrontés à deux reprises sur le Masters de Turin, les leaders de des sélec­tions serbes et italiennes vont se retrouver ce samedi à l’oc­ca­sion des demi‐finales de la Coupe Davis.

Interrogé au sujet de cette rencontre en confé­rence de presse, le numéro 1 mondial s’est montré élogieux envers son futur adversaire.

« Oui, c’est la troi­sième fois en un peu plus d’une semaine. Je pense que ça va être génial pour les fans de tennis, pour les fans de tennis italiens et pour la Serbie, et ici aussi à Malaga. Nous avons déve­loppé une belle riva­lité ces derniers temps. Vous savez, j’ai beau­coup de respect pour lui. Il joue sans doute le tennis de sa vie. J’ai vu un peu les simples et les doubles qu’il a gagnés contre les Pays‐Bas. C’est incroyable. Il a vrai­ment joué à un haut niveau. Je pouvais voir qu’il était très motivé à l’idée de jouer pour son pays. C’était impres­sion­nant de voir comment ils ont renversé la situa­tion à partir de 0–1. »