En confé­rence de presse après la disqua­li­fi­ca­tion de son joueur, Cristian Garin, pour­tant violem­ment percuté par Zizou Bergs qui célé­brait son break à 6–5 dans le troi­sième set, le capi­taine de l’équipe du Chili, Nicolas Massu, a fait passer plusieurs messages.

« Le médecin n’est pas neutre, il était plus préoc­cupé par le suivi du match et du spec­tacle que par l’état de Cristian. Cela ne peut pas se passer comme ça. Nous voulons envoyer un message clair à l’ITF : c’est un manque de respect. Le médecin a parlé 12 secondes avec l’ar­bitre et il est censé être neutre. Nous allons parler au président de la fédé­ra­tion et voir ce que nous pouvons faire, nous allons devoir faire appel car nous sommes concernés. Nous n’avons rien fait de mal et nous sommes éliminés. Nous n’avons reçu d’ex­cuses de personne. Personne n’est venu s’ex­cuser ou prendre des nouvelles de Cristian, et cela fait une heure et demie que cela s’est passé. »

La palabra de Cristian Garin y Nicolás Massú tras el escán­dalo en Hasselt luego de la agre­sión de Zizou Bergs : pic.twitter.com/0FCC8CRdUN — Séptimo Game (@Septimo_Game) February 2, 2025

Une situa­tion assez surréaliste…