Battu dès le premier tour de l’Open d’Australie par Alex Michelsen, Stefanos Tsitsipas a mis à profit son élimi­na­tion précoce pour accom­pa­gner sa compagne, Paula Badosa. Aux côtés de la joueuse espa­gnole, le Grec a endossé un rôle proche de celui d’un entraî­neur jusqu’à sa défaite en demi‐finales face à Aryna Sabalenka, comme il l’a confié à l’ATP.

« Nous avons eu des conver­sa­tions sérieuses pendant son parcours. J’ai été strict avec elle. Je ne voulais pas être trop doux. J’ai le senti­ment qu’elle a un poten­tiel énorme qu’elle peut extraire de son jeu. J’ai l’im­pres­sion qu’à certains moments dans le passé, elle sous‐jouait. Elle ne s’en rendait pas compte parce qu’elle était coincée dans sa zone de confort. Ce que j’es­saie de faire, c’est de l’aider à sortir de sa zone de confort et de la rendre plus dange­reuse sur le court. C’est une source d’ins­pi­ra­tion pour moi de la voir s’exé­cuter, car cela m’ap­prend à faire les choses quand je suis dans cette posi­tion. Je sens qu’elle a beau­coup de respect pour ce que j’ai à dire. Je suis très heureux d’avoir une rela­tion comme celle‐ci, qui me permet d’échanger des idées et de travailler à une échelle diffé­rente de celle à laquelle j’ai l’ha­bi­tude de travailler. »