Même si le Français n’a pas fait un mauvais match, il a été dominé en deux manches par un Dan Evans plus créatif et surtout plus entre­pre­nant qu’Adrian (7–5, 6–4).

Le symbole c’est le mauvais jeu à 4 partout dans la deuxième manche offrant un break décisif au Britannique sans que celui ne réalise des prouesses.

Tout au long du duel, le Tricolore a été trop timide notam­ment sur le service de son adver­saire où il obtenu que deux balles breaks contre huit pour son adversaire.

La France est donc menée 1 à 0.

C’est main­te­nant à Arthur Rinderknech de tenter de réaliser un exploit face à Cameron Norrie qui vient de réaliser la plus belle saison de sa carrière.

Tous les matchs sont impor­tants car on le rappelle les deux meilleurs deuxièmes seront quali­fiés pour la phase finale.