La WTA et son boss, Steve Simon, ne lâchent rien dans l’af­faire Peng Shuai. Les appa­ri­tions de la Chinoise ou sa discus­sion en visio avec le président du Comité inter­na­tional olym­pique (CIO), Thomas Bach, n’ont pas suffi à rassurer l’instance.

Ce samedi, la WTA « demeure profon­dé­ment inquiète concer­nant la liberté de Peng vis‐à‐vis de toute censure ou coer­ci­tion et a décidé de ne pas reprendre contact avec elle via e‑mail tant qu’il ne serait pas certains que ses réponses seraient person­nelles et non celles de ses censeurs. Steve Simon a contacté Peng Shuai via diffé­rents canaux de commu­ni­ca­tion. Il lui a envoyé deux e‑mails, mais il était clair que ses réponses étaient influen­cées par d’autres. »