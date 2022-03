Grande favo­rite de son match de barrage de Coupe Davis face à l’Équateur, les 4 et 5 mars à Pau, l’équipe de France ne veut surtout pas s’en­flammer à l’image de son numéro 2, Arthur Rinderknech, qui va ouvrir le bal ce vendredi face à Emilio Gomez.

« Je n’ai pas envie de parler de pres­sion, surtout l’envie de bien faire. On ne peut pas garantir le niveau de jeu mais assurer qu’on donnera tout. Toutes les semaines, on voit des joueurs battre des mieux classés et on ne crie pas à l’er­reur profes­sion­nelle. Cette équipe est accro­cheuse et a réalisé plus d’un exploit. Ils jouent mieux que leur clas­se­ment. Leur niveau est bon, on est meilleur sur le papier mais rien n’est assuré d’avance. J’espérais sortir le premier pour jouer d’en­trée. Il n y a plus qu’à jouer et j’es­père que le public répondra présent. »