Le scelte dei capi­tani per la semi­fi­nale di #DavisCup tra Russia 🇷🇺 e Germania 🇩🇪



1️⃣ Rublev 🇷🇺 vs Koepfer 🇩🇪

2️⃣ Medvedev 🇷🇺 vs Struff 🇩🇪

3️⃣ Karatsev/Rublev 🇷🇺 vs Krawietz/Puetz 🇩🇪#tennis #DavisCupFinals #Madrid #4Dic