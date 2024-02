Après la victoire de l’équipe de France de Coupe Davis en barrages face à Taïwan, conclue grâce au point du double apporté par la paire Mahut et Roger‐Vasselin, ce dernier s’est exprimé au micro de beIN Sport.

Heureux de quali­fier les bleus, celui qui a parti­cipé aux Masters en fin d’année 2023 a semblé vouloir faire passer un message à la fédé­ra­tion, comme le relate L’Equipe.

En effet, Edouard aime­rait beau­coup jouer un match de Coupe Davis en France avant la fin de sa carrière.

« On était un peu timorés au début et eux sont rentrés à fond dans le match, et ont pris l’as­cen­dant. On est resté calmes, on savait que notre niveau de jeu allait augmenter. Paul‐Henri Mathieu apporte beau­coup de séré­nité, je trouve. Maintenant, j’avoue que j’ai­me­rais énor­mé­ment avoir l’hon­neur, un jour, de disputer une rencontre de Coupe Davis en France, ce qui ne m’est jamais arrivé. »