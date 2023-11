Alors que le contrôle anti­do­page de l’équipe de Serbie pendant la Coupe Davis fait énor­mé­ment parler ces derniers jours après que certains joueurs serbes, dont Novak Djokovic, aient refusé de fournir un échan­tillon d’urine avant la rencontre face à la Grande‐Bretagne en échange d’une prise de sang, les réac­tions sont nombreuses.

Après Marion Bartoli, qui s’est longue­ment exprimée sur le sujet, l’an­cien cycliste trico­lore, lui aussi invité de l’émis­sion Les Grandes Gueules du Sport sur RMC Sports, s’est montré beau­coup plus véhé­ment que la lauréate de l’édi­tion 2013 de Wimbledon concer­nant le cas du numéro 1 mondial.

« On a le droit de contrôler avant et après une compé­ti­tion. Il a refusé le contrôle avant la compé­ti­tion. Si l’or­ga­nisme anti­do­page fait son travail, Monsieur Djokovic doit être suspendu. Il a refusé un contrôle avant la compé­ti­tion, il en a fait un après. En cyclisme, on te soumet à un contrôle et si tu refuses, tu es positif. Si tu es positif, tu es sanc­tionné. Tu n’as pas le droit de refuser un contrôle, c’est le règle­ment. Il existe dans la gamme des produits dopants des produits détec­tables sur un temps extrê­me­ment limité. Si vous ne faites pas de contrôle avant le début de la compé­ti­tion, le temps de la compé­ti­tion permet d’éli­miner les traces du produit dopant. La détec­tion est possible pendant un temps limité par rapport à la prise. C’est la raison pour laquelle a été intro­duit le fait de contrôler avant la compé­ti­tion. C’est surréa­liste d’être prévenu ! Ce n’est plus un contrôle inopiné. »