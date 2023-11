Décidément, Novak Djokovic a vécu une journée agitée, ce jeudi à Malaga.

Après s’être fait remar­quer en perdant ses nerfs à cause de certains suppor­ters britan­niques suite à sa victoire face à Cameron Norrie comp­tant pour les quarts de finale de la Coupe Davis entre la Serbie et la Grande‐Bretagne, le numéro 1 mondial a égale­ment dû se soumettre à un contrôle anti‐dopage moins de deux heures avant sa rencontre ce qui perturbé sa routine habi­tuelle d’avant match.

Lors de son passage en confé­rence de presse d’après match, le Serbe a fait part de son mécontentement.

« Un homme était assis dans un coin, il m’a suivi pendant des heures. J’ai discuté avec lui, car en 20 ans de carrière, cela ne m’était jamais arrivé. J’ai reçu une noti­fi­ca­tion une heure et demie avant le match. J’ai ma routine et je n’ai pas besoin d’être distrait. Penser à la prise de sang, se demander si je vais pouvoir donner un échan­tillon d’urine ? Une déci­sion complè­te­ment illo­gique. Lorsque j’ai parlé au repré­sen­tant de l’agence de dopage, il m’a dit que la raison était qu’il serait très tard après le match et aussi pour donner à l’autre équipe le temps de se reposer, mais je leur ai alors dit que le vain­queur du duel de ce soir (jeudi) ne jouera de toute façon pas demain. J’ai toujours été favo­rable aux tests, mais pas avant le match. Qu’est‐ce que cela va changer ? Je serai là à la fin du match, testez‐moi à ce moment‐là. C’est scan­da­leux. Il n’y a rien à cacher, mais il y a aussi des limites »