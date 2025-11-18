AccueilCoupe DavisSteve Darcis : "Trois matches en deux sets gagnants sur une journée,...
Coupe Davis

Steve Darcis : « Trois matches en deux sets gagnants sur une journée, ça va très vite, c’est de la merde »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

248
Cupe Davis France Belgique 2017 Finale Ambiance FFT Tsonga Goffin

Dans le cadre d’une entre­tien avec nos confrères de l’Equipe, le capi­taine belge a envoyé du bois au sujet du format de la Coupe Davis

« Pour moi, la Coupe Davis n’existe plus vrai­ment, je trouve que le format est vrai­ment dégueu­lasse. Trois matches en deux sets gagnants sur une journée, ça va très vite, c’est de la merde. C’était très triste l’an dernier à Bologne (en tour quali­fi­catif). L’âme n’est plus là, clai­re­ment, même s’ils essaient un peu de rattraper les choses, mais je ne vois pas bien comment ça pour­rait changer. Peut‐être que la solu­tion idéale aurait été de la faire tous les deux ans. Quoique… C’est un peu mieux avec le 2e tour sur le format « Home and away », les gens ont l’im­pres­sion de revivre un peu les moments perdus. Mais on est encore loin du compte »

Publié le mardi 18 novembre 2025 à 11:50

Article précédent
Félix Auger‐Aliassime veut être le troi­sième homme derrière Carlos Alcaraz et Jannik Sinner : « À partir de main­te­nant, il n’y a plus qu’à aller de l’avant, et il reste encore beau­coup de combats à mener »
Article suivant
Jim Courier a trouvé le joueur pour défier Sinner et Alcaraz

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.