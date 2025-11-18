Dans le cadre d’une entre­tien avec nos confrères de l’Equipe, le capi­taine belge a envoyé du bois au sujet du format de la Coupe Davis

« Pour moi, la Coupe Davis n’existe plus vrai­ment, je trouve que le format est vrai­ment dégueu­lasse. Trois matches en deux sets gagnants sur une journée, ça va très vite, c’est de la merde. C’était très triste l’an dernier à Bologne (en tour quali­fi­catif). L’âme n’est plus là, clai­re­ment, même s’ils essaient un peu de rattraper les choses, mais je ne vois pas bien comment ça pour­rait changer. Peut‐être que la solu­tion idéale aurait été de la faire tous les deux ans. Quoique… C’est un peu mieux avec le 2e tour sur le format « Home and away », les gens ont l’im­pres­sion de revivre un peu les moments perdus. Mais on est encore loin du compte »