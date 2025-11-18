Dans le cadre d’une entretien avec nos confrères de l’Equipe, le capitaine belge a envoyé du bois au sujet du format de la Coupe Davis
« Pour moi, la Coupe Davis n’existe plus vraiment, je trouve que le format est vraiment dégueulasse. Trois matches en deux sets gagnants sur une journée, ça va très vite, c’est de la merde. C’était très triste l’an dernier à Bologne (en tour qualificatif). L’âme n’est plus là, clairement, même s’ils essaient un peu de rattraper les choses, mais je ne vois pas bien comment ça pourrait changer. Peut‐être que la solution idéale aurait été de la faire tous les deux ans. Quoique… C’est un peu mieux avec le 2e tour sur le format « Home and away », les gens ont l’impression de revivre un peu les moments perdus. Mais on est encore loin du compte »
Publié le mardi 18 novembre 2025 à 11:50