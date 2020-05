Guest star de l’exhibition UTR Pro Séries qui se déroule West Palm Beach en Floride, la joueuse américain Alison Riske (19ème à la WTA) était plus que satisfaite d’avoir enfin pu jouer au tennis dans un mode compétition. Tout sourire à la sortie du court, elle a exprimé une vraie forme de soulagement après cette période difficile de confinement liée au Covid-19 : « Toutes les conditions sont mises en place pour que l’on soit uniquement concentré sur donner le meilleur de nous même, que l’on puisse à nouveau devenir des joueuses de tennis. Ce que l’on avait forcément perdu l’habitude de faire. Du coup, je me sens à nouveau normal, c’est un sentiment nouveau, et je ne pensais pas que j’allais vivre cela dans ma carrière »