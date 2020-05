En ce dimanche 24 mai, Fabio Fognini fête ses 33 ans. Malgré ses frasques (qui font aussi son charme), l’Italien est l’un des joueurs les plus doués et spectaculaires du circuit. Il y a un an, il s’offrait Rafael Nadal en demi-finale du Masters 1000 de Monte-Carlo avant de soulever son premier titre dans cette catégorie. En guise de cadeau d’anniversaire, retour sur ce temps fort de la carrière du Transalpin.