Ancienne lauréate de l’US Open, 3e joueuse mondiale et véri­table icône du tennis argentin, Gabriela Sabatini a rendu un bien bel hommage à Rafael Nadal et Casper Ruud sur son compte Twitter après avoir partagé le court avec eux durant une exhibition.

Flattée d’avoir été invitée à parti­ciper à cette première étape de la tournée sud‐américaine orga­nisée par Rafa et son équipe, la toujours aussi pétillante argen­tine a eu des mots touchants à l’issue de la rencontre.

Inolvidable noche, estar al lado de @RafaelNadal fue un sueño , siento enorme admi­ra­ción por él como depor­tista y más aún como persona. Tener enfrente a @CasperRuud98 fue algo increíble y compartir todo ésto con #GiselaDulko fue mara­villoso. pic.twitter.com/qLWEey0zNO — Gabriela Sabatini (@sabatinigabyok) November 25, 2022

« Quelle soirée inou­bliable, jouer aux côtés de Rafael Nadal était un rêve, j’ai une énorme admi­ra­tion pour lui en tant qu’ath­lète et encore plus en tant que personne. Avoir Casper Ruud de l’autre côté du filet était quelque chose d’in­croyable et partager tout cela avec Gisela Dulko était merveilleux. Jouer devant mon peuple est l’une des plus belles choses que je puisse vivre, merci pour tant d’amour toujours ! »