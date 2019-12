Au terme d’un match interminable (3h15 de jeu), c’est une nouvelle fois Rafael Nadal qui a eu le dernier mot face à Stefanos Tsitsipas en finale de l’exhibition d’Abu Dhabi : 6-7(3), 7-5, 7-6(3). Malgré beaucoup de déchets des deux côtés, ce match ne ressemblait pas à une exhibition classique tant les deux joueurs ont tout donné pour l’emporter. Le Grec s’est même énervé en explosant la chaise d’un juge arbitre avec sa raquette devant un Nadal medusé. Visiblement marqué par la défaite et malgré ce petit dérapage, c’est plutôt bon signe pour le natif d’Athènes qui semble de plus en plus gagné par la rage de vaincre, même sur un tournoi sans grande importance. De son côté et pour la cinquième fois depuis le début de sa carrière, le Taureau de Manacor repart avec un cinquième trophée de vainqueur sur le Mubadala Open.