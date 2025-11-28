AccueilExhibitionPatrick Mouratoglou : "Si un joueur participe à l'UTS, il adore ça,...
Exhibition

Patrick Mouratoglou : « Si un joueur parti­cipe à l’UTS, il adore ça, il pense que cela améliore son jeu parce que le jeu est diffé­rent et que cela le pousse à déve­lopper d’autres aspects »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

149

S’exprimant chez nos amis de Tennis365, Patrick Mouratoglou, le fonda­teur de l’UTS se prépare pout la prochaine étape de son circuit qui aura lieu à Londres du 5 au 7 Décembre. Répondant à certaines critiques qui circulent autour de ces exhi­bi­tions, The Coach est monté au créneau pour défendre son « bébé ».

« Y a‑t‐il beau­coup de tour­nois au total ? Oui, c’est certain. Les joueurs doivent‐ils faire des choix ? Oui, mais donnez‐leur le droit de faire les choix qui leur semblent les meilleurs pour eux. Si un joueur parti­cipe à l’UTS, il adore ça, il pense que cela améliore son jeu parce que le jeu est diffé­rent et que cela le pousse à déve­lopper d’autres aspects »

Publié le vendredi 28 novembre 2025 à 10:11

Article précédent
Roddick sur Federer : « Vous savez ce qui m’a choqué ? Il s’est passé quelque chose cette semaine. Ça m’a sidéré »
Article suivant
Antonio Cascales (proche de Ferrero, coach d’Alcaraz) : « Juan Carlos a reçu des offres des meilleurs joueurs, du Top 10 de l’époque. Thiem l’a appelé, Del Potro, Goffin, Halep… Mais je sais ce qu’il a vu chez Carlos »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.