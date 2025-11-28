S’exprimant chez nos amis de Tennis365, Patrick Mouratoglou, le fondateur de l’UTS se prépare pout la prochaine étape de son circuit qui aura lieu à Londres du 5 au 7 Décembre. Répondant à certaines critiques qui circulent autour de ces exhibitions, The Coach est monté au créneau pour défendre son « bébé ».
« Y a‑t‐il beaucoup de tournois au total ? Oui, c’est certain. Les joueurs doivent‐ils faire des choix ? Oui, mais donnez‐leur le droit de faire les choix qui leur semblent les meilleurs pour eux. Si un joueur participe à l’UTS, il adore ça, il pense que cela améliore son jeu parce que le jeu est différent et que cela le pousse à développer d’autres aspects »
Publié le vendredi 28 novembre 2025 à 10:11