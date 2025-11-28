AccueilATPRoddick sur Federer : "Vous savez ce qui m'a choqué ? Il...
Roddick sur Federer : « Vous savez ce qui m’a choqué ? Il s’est passé quelque chose cette semaine. Ça m’a sidéré »

Lors du dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Sportskeeda, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick est revenu sur l’intronisation annoncée de Roger Federer au Hall of Fame du tennis, prévue pour 2026. Un sujet qu’il a abordé avec humour et enthou­siasme, en feignant une surprise totale. 

« Vous savez ce qui m’a choqué cette semaine ? Vous savez ce qui m’a stupé­fait cette semaine ? Il s’est passé quelque chose. Ça m’a sidéré. Federer a été élu au Hall of Fame », a lancé l’Américain en riant, lui qui a été battu 21 fois en 24 confron­ta­tions face au Maestro. 

Publié le vendredi 28 novembre 2025 à 09:33

