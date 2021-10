La France débu­tera sa campagne au sein de la Billie Jean King Cup. Les filles de Julien Benneteau sont dans un groupe composée du Canada et de la Russie. Arrivé à Prague, le team France a salué la qualité des instal­la­tions. France‐Canada est programmé ce lundi.

Dans une inter­view accordée à Ouest‐France, le capi­taine de l’équipe de France a décidé d’être positif après avoir large­ment critiqué la nouvelle formule : « Je n’ai pas eu d’objectif fixé par la Fédération. Maintenant, avec le staff et les joueuses, on est ambi­tieux, on n’a pas envie d’y faire de la figu­ra­tion. On va tout faire pour défendre les couleurs de l’équipe de France avec un niveau compé­titif et des atti­tudes dans la comba­ti­vité irré­pro­chables pour montrer une belle image et surtout défendre nos chances au mieux » a expliqué le Bressan.