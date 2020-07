Fondateur de sa propre école de tennis à Cannes, l’Elite Tennis Center, sur le lieu même où se déroule actuellement la deuxième étape du Challenge Elite de la Fédération française de Tennis, Jean-René Lisnard est revenu pour Welovetennis.fr sur le déroulement de cette exhibition : « Ça se passe très bien, à Nice c’était un peu glauque parce qu’ils ont fait ça sur la partie de la ligue avec une sorte de barrière avec le club ce qui était un peu dommage, alors qu’ici, à Cannes, nous sommes en plein club. Et franchement, j’aime beaucoup, cela met de la vie dans le club, il y a du monde qui regarde les matchs, c’est bon enfant, c’est sympa, c’est propre, sans en faire des tonnes. Il y a de beaux matchs, mais c’est quand même dommage que quelque uns des meilleurs joueurs n’aient pas joué le jeu, mais on le savait déjà, » a reconnu l’entraîneur français.

« C’est une bonne et belle chose, la FFT a bien travaillé »

« Selon moi, c’est une bonne et belle chose, la FFT a bien travaillé et d’ailleurs, même quand le circuit aura repris, ça peut être une chose à refaire, tu ne peux pas en faire cinquante parce que les meilleurs joueurs n’ont pas de gros intérêts économiques, vu ce qu’ils peuvent gagner d’habitude, mais ça fait du bien aux clubs et même pour l’image des joueurs qui participent. »