Entraineur national mais aussi président du Tennis Club d’Aix-les-Bains, Thierry Tulasne mesure parfaitement les enjeux de cette reprise de la pratique, d’autant que le jeu-tennis est en pleine mutation et que le club se réinvente : « Il est difficile de dire que l’on a de la chance de pouvoir jouer à nouveau, car il est logique de penser aux autres disciplines. Dans mon club, dès que l’officialisation de la reprise a été prononcée et que l’on a reçu le guide, on a engagé des discussions avec le bureau pour installer un mode de fonctionnement cohérent. Il y a beaucoup d’enthousiasme, on sent que les joueurs et les passionnés sont frustrés. En France, le tennis fait partie de notre culture. Cette période de confinement va sûrement permettre de faire prendre conscience que le club est un lieu unique où la convivialité et le lien social sont essentiels. C’est pourquoi cette reprise doit se faire de façon cohérente en mettant en place les gestes barrières, en étant très strict sur le sujet. Plus tard, après cette crise, on pourra alors continuer d’avancer sur notre projet de modernisation. Ici, à Aix-les-Bains, le but est que notre structure devienne un lieu de vie incontournable avec du tennis, mais aussi d’autres activités physiques »