Pour Nordic Magazine, Boris Becker a évoqué pour une fois sa vie de « taulard ». Ses propos relayés par le site russe Championnat font froid dans le dos.
« Je ne me remettrai jamais complètement de ce moment. Les prisons sont gérées par les prisonniers, pas par les gardiens. J’ai perdu sept kilos en quatre semaines. Stress, pas de nourriture, pas de sucreries, pas d’alcool… Il faisait très froid dans la cellule, un véritable cauchemar. Je dormais en survêtement, deux vestes, deux paires de chaussettes, avec une serviette enroulée autour de la tête. Jouer était stupide et irresponsable de ma part, et je devais 700 € à des prisonniers roumains. Puis ils sont venus dans ma cellule et ont menacé de me frapper si je ne payais pas. Sans l’aide d’un ami qui a réglé ma dette par virement bancaire, je serais une autre personne aujourd’hui. Cette expérience m’a profondément marqué. C’est un souvenir que je chérirai toute ma vie »
Publié le vendredi 12 septembre 2025 à 12:40