Pour Nordic Magazine, Boris Becker a évoqué pour une fois sa vie de « taulard ». Ses propos relayés par le site russe Championnat font froid dans le dos.

« Je ne me remet­trai jamais complè­te­ment de ce moment. Les prisons sont gérées par les prison­niers, pas par les gardiens. J’ai perdu sept kilos en quatre semaines. Stress, pas de nour­ri­ture, pas de sucre­ries, pas d’al­cool… Il faisait très froid dans la cellule, un véri­table cauchemar. Je dormais en survê­te­ment, deux vestes, deux paires de chaus­settes, avec une serviette enroulée autour de la tête. Jouer était stupide et irres­pon­sable de ma part, et je devais 700 € à des prison­niers roumains. Puis ils sont venus dans ma cellule et ont menacé de me frapper si je ne payais pas. Sans l’aide d’un ami qui a réglé ma dette par vire­ment bancaire, je serais une autre personne aujourd’hui. Cette expé­rience m’a profon­dé­ment marqué. C’est un souvenir que je chérirai toute ma vie »