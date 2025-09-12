AccueilATPDjokovic presque invisible sur cette fin de saison, c'est très probable
Troisième à la Race avec 1190 points d’avance sur le 9e, Jack Draper, forfait jusqu’à la fin de l’année, on peut penser que le Serbe sera qualifié pour le Masters Turin même s’il ne joue plus. Malgré cette situa­tion favo­rable, il est peu probable qu’il soit présent dans le Piémont.

Ce sera aussi sûre­ment le cas pour Shanghaï car sa présence en 2024 était plus liée à son équi­pe­men­tier qu’à son programme sportif. Il est d’ailleurs absent de l’af­fiche de l’édi­tion 2025. 

Pour le Rolex Paris Masters, on peut penser que comme le tournoi démé­nage, il y a une petite chance que le Serbe puisse avoir d’envie d’inau­gurer ce nouveau lieu (Paris La Défense Arena).

À noter qu’il a d’ores et déjà confirmé sa présence sur l’ATP 250 d’Athènes (autre­fois Belgrade), du 2 au 8 novembre. 

Publié le vendredi 12 septembre 2025 à 13:13

