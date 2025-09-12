Troisième à la Race avec 1190 points d’avance sur le 9e, Jack Draper, forfait jusqu’à la fin de l’année, on peut penser que le Serbe sera qualifié pour le Masters Turin même s’il ne joue plus. Malgré cette situation favorable, il est peu probable qu’il soit présent dans le Piémont.
Ce sera aussi sûrement le cas pour Shanghaï car sa présence en 2024 était plus liée à son équipementier qu’à son programme sportif. Il est d’ailleurs absent de l’affiche de l’édition 2025.
Pour le Rolex Paris Masters, on peut penser que comme le tournoi déménage, il y a une petite chance que le Serbe puisse avoir d’envie d’inaugurer ce nouveau lieu (Paris La Défense Arena).
À noter qu’il a d’ores et déjà confirmé sa présence sur l’ATP 250 d’Athènes (autrefois Belgrade), du 2 au 8 novembre.
Publié le vendredi 12 septembre 2025 à 13:13