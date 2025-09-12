Dans une interview donnée au quotidien AS, David Ferrer, capitaine de l’équipe d’Espagne a bien voulu évoquer le cas Alcaraz.
« Je l’ai vu exceller à l’US Open ; pour moi, c’était le meilleur Grand Chelem qu’il ait jamais disputé, tant mentalement que tactiquement. Il a fait preuve d’une maturité extraordinaire pour son âgeIl y a de bons joueurs en Espagne. Mais avec un joueur comme Carlos Alcaraz, on le place à un autre niveau. C’est un joueur d’une stature particulière, l’un des meilleurs du monde et de l’histoire, comme Rafa Nadal. On est gâtés : Rafa termine et Carlos apparaît, et ça paraît normal, mais ce n’est pas le cas. C’est illogique »
Publié le vendredi 12 septembre 2025 à 13:14