Dans une inter­view donnée au quoti­dien AS, David Ferrer, capi­taine de l’équipe d’Espagne a bien voulu évoquer le cas Alcaraz.

« Je l’ai vu exceller à l’US Open ; pour moi, c’était le meilleur Grand Chelem qu’il ait jamais disputé, tant menta­le­ment que tacti­que­ment. Il a fait preuve d’une matu­rité extra­or­di­naire pour son âgeIl y a de bons joueurs en Espagne. Mais avec un joueur comme Carlos Alcaraz, on le place à un autre niveau. C’est un joueur d’une stature parti­cu­lière, l’un des meilleurs du monde et de l’his­toire, comme Rafa Nadal. On est gâtés : Rafa termine et Carlos appa­raît, et ça paraît normal, mais ce n’est pas le cas. C’est illogique »