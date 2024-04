Dans une vidéo assez géniale, produite par l’ATP, Grigor Dimitrov répond aux inter­ro­ga­tions de plusieurs joueurs, parmi lesquels Novak Djokovic, Tommy Paul ou encore Hubert Hurkacz. La ques­tion d’Alexander Bublik est hilarante.

« Grigor, on a dû se jouer 6 fois et à chaque poignée de main, tu sens super bon. Quel est ton parfum et comment fais‐tu ? Est‐ce que tu te parfumes pendant les matches ? », a demandé le 18e mondial.

« J’ai plusieurs parfums, c’est impor­tant. Demande‐moi la prochaine fois dans le vestiaire et je te montrerai », a répondu le Bulgare en riant.