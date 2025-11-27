AccueilInsoliteCasper Ruud gâte ses deux sœurs avec un cadeau à plus d’un...
Casper Ruud gâte ses deux sœurs avec un cadeau à plus d'un million de dollars !

Baptiste Mulatier
Baptiste Mulatier

-

340

Triple fina­liste en Grand Chelem et toujours 12e mondial, Casper Ruud a décidé de faire un cadeau excep­tionnel à chacune de ses deux sœurs, âgées de 19 et 25 ans.

Selon plusieurs médias norvé­giens, dont Nettavisen, le joueur de 26 ans a offert à chacune d’elles un appar­te­ment, achetés au cours des dernières années pour un montant total dépas­sant le million de dollars (un peu plus de 500 000 dollars par logement).

La famille avant tout !

27 novembre 2025

