Triple finaliste en Grand Chelem et toujours 12e mondial, Casper Ruud a décidé de faire un cadeau exceptionnel à chacune de ses deux sœurs, âgées de 19 et 25 ans.
Selon plusieurs médias norvégiens, dont Nettavisen, le joueur de 26 ans a offert à chacune d’elles un appartement, achetés au cours des dernières années pour un montant total dépassant le million de dollars (un peu plus de 500 000 dollars par logement).
Casper Ruud surprises his sisters with gifts reportedly valued at almost $1.2 million ! 😳💰— Sportskeeda Tennis (@SK__Tennis) November 26, 2025
Full story here : https://t.co/4XKQz7PDDW pic.twitter.com/OSBovOKygq
La famille avant tout !
Publié le jeudi 27 novembre 2025 à 11:18