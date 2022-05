La ques­tion de l’uti­li­sa­tion des réseaux sociaux revient souvent sur le devant de la scène lors des confé­rences de presse surtout que les joueurs les utilisent beau­coup. Novak qui s’en sert régu­liè­re­ment a tenté d’ex­pli­quer sa méthode pour que cette acti­vité ne soit pas un frein à sa performance.

« Je suis un jeune père de jeunes enfants de 7 et 4 ans. Mon épouse et moi‐même, nous y réflé­chis­sons, nous en parlons. Ce n’est pas facile. C’est aussi quelque chose de très personnel. Cela dépend où vous vivez, comment vous vivez, votre style de vie. Mais pour les jeunes joueurs de tennis, la vie sur le tour, sur le circuit, peut être soli­taire. Il y a beau­coup de temps passé sur site, en voyage. On n’est pas tout le temps en train de s’en­traîner. La plupart des joueurs que je vois ici passent leur temps sur leur télé­phone. Ce n’est pas idéal. Je le fais moi‐même, mais j’ar­rive à contrôler tout cela, d’une certaine manière. Il faut vrai­ment trouver une formule qui fonc­tionne pour chaque individu »

De votre envoyé spécial à Roland‐Garros