Selon le Greek City Time, le joueur serbe a donc réalisé les investissements indispensables en Grèce pour être éligible au Visa d’or. Il aurait donc obtenu ce précieux document.
Le montant minimum à investir dans l’immobilier était de 352.000 £, (NDLR : 399.000 euros) pouvant atteindre 705.000 £ dans les zones très prisées comme Athènes, une broutille pour le Serbe.
Ce choix été réalisé pour diverses raisons mais des considérations fiscales ont du entrer en jeu car Djokovic serait vraisemblablement éligible au régime d’imposition forfaitaire grec pour les non‐résidents.
Ce réime permet aux nouveaux arrivants de payer un impôt fixe de 100.000 € par an sur leurs revenus mondiaux (plus 20 000 € par membre de la famille) pendant une durée maximale de 15 ans.
On rappelle que le visa doré permet aussi de voyager sans visa dans l’espace Schengen, sans obligation de résidence ni date d’expiration. Il couvre le conjoint du titulaire, ses enfants de moins de 21 ans et les parents du couple.
Publié le mardi 18 novembre 2025 à 10:37