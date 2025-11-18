Selon le Greek City Time, le joueur serbe a donc réalisé les inves­tis­se­ments indis­pen­sables en Grèce pour être éligible au Visa d’or. Il aurait donc obtenu ce précieux document.

Le montant minimum à investir dans l’im­mo­bi­lier était de 352.000 £, (NDLR : 399.000 euros) pouvant atteindre 705.000 £ dans les zones très prisées comme Athènes, une brou­tille pour le Serbe.

Ce choix été réalisé pour diverses raisons mais des consi­dé­ra­tions fiscales ont du entrer en jeu car Djokovic serait vrai­sem­bla­ble­ment éligible au régime d’im­po­si­tion forfai­taire grec pour les non‐résidents.

Ce réime permet aux nouveaux arri­vants de payer un impôt fixe de 100.000 € par an sur leurs revenus mondiaux (plus 20 000 € par membre de la famille) pendant une durée maxi­male de 15 ans.

On rappelle que le visa doré permet aussi de voyager sans visa dans l’es­pace Schengen, sans obli­ga­tion de rési­dence ni date d’ex­pi­ra­tion. Il couvre le conjoint du titu­laire, ses enfants de moins de 21 ans et les parents du couple.