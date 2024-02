Malgré leur absence presque totale sur les courts (Nadal sera de retour à Indian Wells), Roger Federer et son compère Rafael Nadal sont toujours au centre de l’attention.

A tel point que Pep Guardiola, l’un des meilleurs entraî­neurs de foot­ball au monde, qui coache actuel­le­ment Manchester City, a fait savoir qu’il était très admi­ratif de ces deux cham­pions, et parti­cu­liè­re­ment de leur dévoue­ment pour leur sport. L’Espagnol a cepen­dant omis de mentionner Novak Djokovic, ce qui peut paraître étonnant.

« Il y a un détail qui les définit, c’est la façon dont ils travaillent dur. Les gens croient que lors­qu’on est au sommet d’un sport, c’est dû à des talents et des compé­tences. Mais ce qui les défi­ni­rait, c’est qu’ils travaillent plus dur que les autres. Ce sont les meilleurs. Ils ne sont jamais satis­faits de la façon dont ils acceptent les mauvais moments ou les défaites, mais acceptent que la situa­tion va être mauvaise à certains instants, et rede­viennent posi­tifs mentalement. »