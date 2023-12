Depuis quelques années, le tennis club de Bourg de Péage orga­nise une exhi­bi­tion avant Noël et ceci afin de proposer du tennis de haut‐niveau à tous les fans de la région. C’est toujours réussi et l’am­biance reste festive et conviviale.

Mais cette édition restera unique puisque au dernier moment la joueuse ukrai­nienne Marta Kostyuk a décidé de ne jouer la finale car elle devait affronter la prodige russe Mirra Andreeva. Elle a expliqué ce choix car elle subis­sait des menaces via les réseaux sociaux.

Pour ne pas léser les spec­ta­teurs venus en masse comme d’ha­bi­tude, un match dans le format « Bataille des sexes » a été mis en place.

Andreeva a donc affronter Yanis Ghazouani Duran, 1145ème à l’ATP (NDLR : C’est le numéro 1 du Tennis Club de Bourg de Péage). La Russe n’a rien lâché mais elle s’est fina­le­ment incliné en deux manches (5−7, 2–6).