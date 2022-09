L’ex‐joueur fran­çais a livré quelques anec­dotes crous­tillantes à nos confrères de l’Equipe dans leur rubrique Parole d’Ex.

On en a retenu une qui est plutôt sympa­thique. Llodra répond à la ques­tion : Quel est le joueur le plus drôle ?

Dmitry Tursunov ‚de loin. C’était un décon­neur qui aimait faire des blagues. On s’en­ten­dait très bien. Dans les vestiaires, on aimait bien plan­quer les sacs de certains mecs qu’on n’ai­mait pas. Ils allaient à la douche, on leur mettait leur sac dans le casier d’à côté et on les regar­dait le cher­cher sans rien dire. On l’a fait deux fois de suite à Almagro, il a fissuré car je crois qu’il était pressé en plus (rires)