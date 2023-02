Vainqueur à Doha de son deuxième tournoi de suite après Rotterdam, Daniil Medvedev sera bien à Dubaï la semaine prochaine mais il a décidé de garder la même ligne de conduite que lors ces 15 derniers jours : ne pas regarder le tableau.

« Je n’ai pas regardé le tirage au sort car je ne l’ai pas fait à Rotterdam ou à Doha, donc je vais conti­nuer comme ça. Je suis conscient que chaque match sera compliqué et je vais essayer d’être à 100 % physi­que­ment, ce qui est vital pour mes aspi­ra­tions car si je ne me sens pas parfait à ce niveau‐là, n’im­porte qui peut me battre. »