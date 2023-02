Cette finale entre Daniil Medvedev et Andy Murray s’ap­pa­ren­tait à une partie d’échecs. Elle a globa­le­ment tenu ses promesses avec des superbes échanges car le Britannique, malgré sa semaine héroïque et érein­tante, a tenu son rang. Il s’est accroché mais le Russe en face était plus fort.

Medvedev s’im­pose logi­que­ment 6–4, 6–4, en 1h45 de jeu. Plus solide dans les échanges souvent longs, Daniil a parfai­te­ment joué sa parti­tion dans un registre qu’il adore.

Murray était dans le combat. Ses réac­tions en milieu de set avec notam­ment son debreak dans la deuxième manche en sont la preuve. Mais Daniil, qui a retrouvé toute sa confiance ces derniers temps, est resté parfai­te­ment calme pour conclure, sans embûche, et c’est assez rare pour le souli­gner face à Sir Andy Murray.

Après Rotterdam, Medvedev remporte un deuxième titre consé­cutif, un 17e en carrière. Il est défi­ni­ti­ve­ment de retour.

Andy Murray, lui, devra batailler encore pour remporter son premier titre depuis 2019.