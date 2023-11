Si Daniil Medvedev n’a que 27 ans, il a déjà plusieurs idées de recon­ver­sions. Cité par Punto de Break, le vain­queur de l’US Open 2021 a évoqué trois métiers diffé­rents dont deux dans le monde du tennis.

« Je veux faire quelque chose que j’aime vrai­ment, alors je vais essayer beau­coup de choses. Par exemple, je sais que je serai commen­ta­teur et entraî­neur. Si l’un de ces métiers me plaît, je conti­nue­rais. Mais ce qui est très clair pour moi, c’est que je veux être pilote de course, même si c’est à un niveau amateur. C’est mon grand rêve », a révélé le numéro 3 mondial, opposé à Alexander Zverev ce mercredi soir au Masters de Turin.