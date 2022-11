Absent des courts depuis plus d’un an et une défaite au premier tour du tournoi d’Atlanta le 29 juillet 2021, Milos Raonic, dont on a aucune nouvelle ou presque depuis cette date, est réap­paru cette semaine à l’oc­ca­sion d’une rencontre avec les enfants du groupe Tennis Clubs of Canada (voir ci‐dessous).

On apprend que l’an­cien 3e joueur mondial est devenu parte­naire et action­naire de l’en­tre­prise qui compte réaliser une expan­sion qui la verra passer de cinq clubs dans le Région du Grand Toronto à huit à l’au­tomne avec trois nouveaux ajouts.

Une déci­sion qui tenait vrai­ment à coeur au fina­liste de Wimbledon 2016 étant donné qu’il a commencé le tennis dans la bulle d’hiver au Blackmore Tennis Club à Richmond Hill, en Ontario, un club qui fait juste­ment partie du groupe Tennis Clubs of Canada.

La boucle est bouclée.