Rafael Nadal et Carlos Alcaraz occupent ce matin les deux premières places du clas­se­ment ATP. C’est la première fois dans l’his­toire du tennis Espagnol que deux joueurs réalisent cet exploit.

Rafa a donc dépassé Casper Ruud et tota­lise désor­mais 5810 points contre 6740 pour son jeune compatriote.

3/10/2022, CARLOS ALCARAZ NÚMERO 1 DEL RANKING ATP,

RAFAEL NADAL NÚMERO 2 DEL RANKING ATP ! #Alcaraz #Nadal #FelizLunes 🎾❤️ — Alex Corretja (@alexcorretja74) October 3, 2022

C’est un véri­table exploit pour la « Roja », nous n’avions plus vu cela depuis l’année 2000 et les Etats‐Unis avec respec­ti­ve­ment Pete Sampras et André Agassi.

Le prochain record à aller cher­cher pour les deux espa­gnols est de terminer la saison aux deux premières places, et de rejoindre alors Sampras et Michael Chang qui ont réalisé cet exploit en 1996.

Cela s’an­nonce quasi « mission impos­sible », sachant que Rafa n’a toujours pas dévoilé son calen­drier d’au­tant que l’on ne connait toujours pas l’état actuel de sa bles­sure aux abdominaux.