Novak Djokovic est un grand ami du foot­bal­leur Zlatan Ibrahimovic, ancien atta­quant de plusieurs grands clubs, dont notam­ment l’AC Milan.

Bien qu’au­cune discus­sion offi­cielle, la rumeur selon laquelle le Serbe pour­rait éven­tuel­le­ment inté­grer le club Italien pour fournir un soutien mental et psycho­lo­gique aux joueurs existe bel et bien !

Tennis365 a d’ailleurs révélé des propos très inté­res­sants tenus par le Serbe sur ce sujet central au tennis, alors qu’il discu­tait avec l’an­cien joueur Espagnol Alex Corretja.

« Le bien‐être mental est un domaine auquel les gens accordent plus d’at­ten­tion et à juste titre. Dans un sport indi­vi­duel comme le tennis, il n’y a que vous sur le court. Quand je crie sur les membres de mon équipe pendant un match, c’est parce que je ne gère pas bien la situa­tion et que le monstre qui vient derrière moi grossit. Je crois que la moitié du travail mental que vous devez effec­tuer se fait avant même de mettre les pieds sur le terrain. »