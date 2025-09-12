Malgré son titre à Madrid, Casper Ruud qui pointe à la 12ème place mondiale vit une saison un peu maus­sade spor­ti­ve­ment. Il faut dire qu’il a du gérer un bles­sure au genou mais aussi la « gros­sesse » de sa chérie. En effet, il vient d’of­fi­cia­liser sa future paternité.

Casper Ruud and his fiance Maria are expec­ting a baby girl ! Congratulations to them ! 🥰🩷 pic.twitter.com/btXUNQrZQr — LaWanda (@lawanda50) September 11, 2025

Il est certain que cette situa­tion a du avoir un impact sur son mental et son impli­ca­tion dans sa vie de cham­pion. Ils ne sont pas nombreux les pères de famille sur le circuit. Il sera main­te­nant inté­res­sant de voir comme il va gérer cette situation.