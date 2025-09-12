Malgré son titre à Madrid, Casper Ruud qui pointe à la 12ème place mondiale vit une saison un peu maussade sportivement. Il faut dire qu’il a du gérer un blessure au genou mais aussi la « grossesse » de sa chérie. En effet, il vient d’officialiser sa future paternité.
Casper Ruud and his fiance Maria are expecting a baby girl ! Congratulations to them ! 🥰 pic.twitter.com/btXUNQrZQr— LaWanda (@lawanda50) September 11, 2025
Il est certain que cette situation a du avoir un impact sur son mental et son implication dans sa vie de champion. Ils ne sont pas nombreux les pères de famille sur le circuit. Il sera maintenant intéressant de voir comme il va gérer cette situation.
Publié le vendredi 12 septembre 2025 à 10:10