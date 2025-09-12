Dans une inter­view accordé à Il Giornale et relayé par Ubitennis, le jeune italien se voit pousser des ailes. Flavio a de l’am­bi­tion et il le fait savoir.

Récent quart de fina­liste à Wimbledon, 25e mondial, l’Italien possède une vraie marge de progres­sion et un réel potentiel.

Comme son idole est Novak Djokovic, il est évident qu’il aime­rait avoir la même trajec­toire que le Serbe qui est devenu le 3e homme face à Nadal et Federer avant de les dépasser. Avant de penser à cette trajec­toire idéale, il espère déjà devenir un des rivaux du duo magique.

« On assiste à une dualité spec­ta­cu­laire et lors de leurs confron­ta­tions on peut observer des chan­ge­ments tactiques incroyables car ils ont des jeux complets et ils savent s’adapter à n’im­porte quelle situa­tion, c’est aussi ce que je veux améliorer en maitri­sant plus le slice, en étant plus régu­lier au service. Sinner et Alcaraz s’ef­forcent de progresser chaque jour et me motivent à progresser. Cela semble impos­sible à atteindre, mais j’y travaille. »