Dans une interview accordé à Il Giornale et relayé par Ubitennis, le jeune italien se voit pousser des ailes. Flavio a de l’ambition et il le fait savoir.
Récent quart de finaliste à Wimbledon, 25e mondial, l’Italien possède une vraie marge de progression et un réel potentiel.
Comme son idole est Novak Djokovic, il est évident qu’il aimerait avoir la même trajectoire que le Serbe qui est devenu le 3e homme face à Nadal et Federer avant de les dépasser. Avant de penser à cette trajectoire idéale, il espère déjà devenir un des rivaux du duo magique.
« On assiste à une dualité spectaculaire et lors de leurs confrontations on peut observer des changements tactiques incroyables car ils ont des jeux complets et ils savent s’adapter à n’importe quelle situation, c’est aussi ce que je veux améliorer en maitrisant plus le slice, en étant plus régulier au service. Sinner et Alcaraz s’efforcent de progresser chaque jour et me motivent à progresser. Cela semble impossible à atteindre, mais j’y travaille. »
Publié le vendredi 12 septembre 2025 à 10:45