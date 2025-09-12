AccueilInsoliteOn sait maintenant pourquoi Ruud n'était pas tout à fait concentré sur...
On sait main­te­nant pour­quoi Ruud n’était pas tout à fait concentré sur son tennis…

Malgré son titre à Madrid, Casper Ruud, qui pointe à la 12e place mondiale, vit une saison un peu maus­sade. Il faut dire qu’il a du gérer une bles­sure au genou mais aussi la gros­sesse de sa chérie. En effet, il vient d’of­fi­cia­liser sa future paternité.

Il est certain que cette situa­tion a dû avoir un impact sur son mental et son impli­ca­tion dans sa vie de champion. 

Ils ne sont pas nombreux les pères de famille sur le circuit. Il sera main­te­nant inté­res­sant de voir comme il va gérer cette situation.

Publié le vendredi 12 septembre 2025 à 10:10

