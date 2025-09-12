AccueilCoupe DavisMoutet veut honorer sa première sélection : "Je respecte l'équipe, le drapeau,...
Moutet veut honorer sa première sélec­tion : « Je respecte l’équipe, le drapeau, le capi­taine. Ils me font confiance, je n’ai pas envie de les déce­voir. Il n’y a aucune chance que je sorte de mon truc »

Laurent Trupiano

Corentin est un joueur atta­chant et engagé. Interrogé par non confrères de l’Equipe au sujet de son compor­te­ment sur le court qui peut quelques fois le desservir, le Parisien explique qu’il ne faut pas se tromper de débats.

« On n’est pas parfait. Pour trouver son équi­libre, on passe par des moments où on se trompe de chemin. Mais ça fait partie du truc. Tout le monde passe par là. Je respecte l’équipe, le drapeau, le capi­taine. Ils me font confiance, je n’ai pas envie de les déce­voir. Il n’y a aucune chance que je sorte de mon truc. L’envie de bien faire, elle y est. Je joue bien, je n’ai pas de souci physique. Je suis prêt à aller sur le terrain et tout donner »

On rappelle que la France affronte la Croatie chez elle sur terre‐battue, le duel débute ce jour à 16H et cela est diffusé sur BeIn3.

