Corentin est un joueur attachant et engagé. Interrogé par non confrères de l’Equipe au sujet de son comportement sur le court qui peut quelques fois le desservir, le Parisien explique qu’il ne faut pas se tromper de débats.
« On n’est pas parfait. Pour trouver son équilibre, on passe par des moments où on se trompe de chemin. Mais ça fait partie du truc. Tout le monde passe par là. Je respecte l’équipe, le drapeau, le capitaine. Ils me font confiance, je n’ai pas envie de les décevoir. Il n’y a aucune chance que je sorte de mon truc. L’envie de bien faire, elle y est. Je joue bien, je n’ai pas de souci physique. Je suis prêt à aller sur le terrain et tout donner »
On rappelle que la France affronte la Croatie chez elle sur terre‐battue, le duel débute ce jour à 16H et cela est diffusé sur BeIn3.
Publié le vendredi 12 septembre 2025 à 09:45