On ne sait pas quelle mouche a piqué le joueur cana­dien Milos Raonic mais visi­ble­ment il est remonté contre l’ATP qui selon lui aurait du réagir ferme­ment au sujet de l’af­faire entre Sascha Zverev et son ancienne petite amie.

C’est en tout cas ce qu’il a révélé au maga­zine Rolling Stone : « Je suis déçu de la réponse de l’ATP et du reste des instances diri­geantes sur ce sujet. L’ATP doit surveiller le sport, ils sont restés silen­cieux et n’ont rien fait. Les accu­sa­tions qui ont été portées contre Zverev devraient être exami­nées et on devrait procéder à une enquête »

On rappel­lera juste à Milos que l’ex‐petite fiancée n’a pas porté plainte et que ses accu­sa­tions qui ont été certes forte­ment relayées média­ti­que­ment ne font pas de Sascha un coupable.