Les grands coachs ont‐ils les mêmes méthodes ?

Toujours est‐il que Rick Macci, qui a travaillé aux côtés de Richard Williams, a fait quelques révé­la­tions à l’oc­ca­sion de la sortie du film « King Richard », traduit par « La méthode Richard Williams » en France et qui est sorti en salle la semaine dernière.

Rick a notam­ment expliqué pour­quoi Richard s’amu­sait à faire des séances avec des balles usagées, une méthode qu’af­fec­tion­nait aussi Toni Nadal avec Rafa : « Richard Williams utili­sait des balles usées pour que ses filles courent plus vite et se penchent davan­tage, en somme qu’elles plient plus les genoux. »