Non, Pablo Cuevas n’a aucune limite. Et oui, sa recon­ver­sion dans le ciné­ma est déjà toute trou­vée. Après sa « mort » à l’hô­pi­tal hier, l’Uruguayen a pous­sé le délire encore plus loin en met­tant cette fois en scène son « inhu­ma­tion » dans un cer­cueil. Visage impas­sible, che­mise blanche, balles de ten­nis sur les yeux, il nous livre encore une per­for­mance magis­trale avant sa mise en terre. Jusqu’à une résur­rec­tion pro­vi­den­tielle dès demain ?

Quarantine appears to be taking its toll…



