Maria Sakkari veut s’ins­pirer des meilleurs pour améliorer son jeu.

Pas vrai­ment à l’aise lors de son début de match face à la Croate Petra Martic sur la United Cup, la joueuse grecque a révélé lors de son inter­view d’après match qu’elle s’était direc­te­ment inspirée de la tactique de Rafael Nadal pour trouver de la confiance dans son jeu.

Une excel­lente idée étant donné qu’elle s’est fina­le­ment imposée, 6–3, 6–3, et que la Grèce va disputer les demi‐finales de cette nouvelle compé­ti­tion mixte par équipes.

« J’ai dû m’adapter. J’ai dû changer ma posi­tion au retour parce que la balle rebon­dis­sait très haut. Je me suis dit : ‘Je vais faire comme Rafa, me placer juste devant les bâches et le panneau « Perth » et rester bien derrière pour faire le plus de retours possibles’. »